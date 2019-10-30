Irak'ta kaos sürüyor! Ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
DÜNYA 30.10.2019, 23:35
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.
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