Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Irak sınırında Türk tankları tozu dumana kattı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sekizinci gününde... Sabah saatlerinde bölgeden gelen haberlerin aksine sınır kapısı şu dakikalarda oldukça hareketli. TSK tank ve zırhlı araçlarla yaptığı tatbikatta tozu dumana kattı

Irak sınırında Türk tankları tozu dumana kattı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sekizinci gününde... Sabah saatlerinde bölgeden gelen haberlerin aksine sınır kapısı şu dakikalarda oldukça hareketli. TSK tank ve zırhlı araçlarla yaptığı tatbikatta tozu dumana kattı

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:22
Irak sınırında Türk tankları tozu dumana kattı
banner404

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, sekizinci gününe girdi.
Önceki gün seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bugün bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar sahada manevra yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından önceki gün yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde 18 Eylül'den beri icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKHabur Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahile vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler panikledi
Sahile vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler panikledi
Gemi kayaya çarptı: 87 yaralı
Gemi kayaya çarptı: 87 yaralı
'Referandumun sonuçları hakkında konuşmayacağız'
'Referandumun sonuçları hakkında konuşmayacağız'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim