Irak sınırında Türk tankları tozu dumana kattı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, sekizinci gününe girdi.
Önceki gün seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bugün bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar sahada manevra yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından önceki gün yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde 18 Eylül'den beri icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirilmişti.
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