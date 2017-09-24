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Irak Petrol Bakanlığı'ndan IKBY'ye "petrol sahaları" uyarısı

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük kentindeki petrol sahaları ile devlete ait kurumları ele geçirmeye kalkışmaması konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) uyardı

Irak Petrol Bakanlığı'ndan IKBY'ye "petrol sahaları" uyarısı

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük kentindeki petrol sahaları ile devlete ait kurumları ele geçirmeye kalkışmaması konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) uyardı

24 Eylül 2017 Pazar 00:00
Irak Petrol Bakanlığı'ndan IKBY'ye "petrol sahaları" uyarısı
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BAKANLIK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın, IKBY'nin bölgenin yanı sıra Kerkük ve Diyala vilayetlerinde referandum yapılması yönünde duyuru yapmasının üzerine sorunlar ve tepkilerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Bu istisnai koşullardan istifade ederek Irak halkının, Kerkük ve diğer kentlerdeki zenginlikleri ve petrol şirketlerini ele geçirme girişimlerinde bulunan tüm taraflara uyarıda bulunulan açıklamada, "Petrol Bakanlığı, Bağdat merkezi hükümet ile IBKY hükümeti arasındaki her türlü ihtilafa rağmen halkın tüm mezhep ve bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 2003'ten bu yana milli servete yönelik en iyi yatırımları yapmaya özen gösterdi." ifadesi kullanıldı.

IKBY'nin, merkezi hükümet ve Petrol Bakanlığına başvurmadan yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptığı ve petrol ihraç etmesinin yanı sıra merkezi hükümetle yaptığı bütçe anlaşmalarına da bağlı kalmadığına işaret edildi.

Kerkük'te yer alan 5 kuyunun ikisi IKBY'nin ve üçü Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketinin kontrolünde bulunuyor.

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