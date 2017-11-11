Irak ordusu, sınıra ulaştı! Son kasaba...

IRAK ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki son kasaba olan Rava'yı geri almak için başlatılan operasyon kapsamında ülkenin batısında Suriye sınırına ulaştığı bildirildi.
DEAŞ'a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikler ve yerel aşiret güçlerinin Fırat Nehri’ni geçerek Rummana Nahiyesi'ni DEAŞ'tan geri aldığını ifade etti.
Irak ordusunun Rummana Köprüsü'nde de kontrolü sağladığını belirten Yarullah, güçlerin Suriye sınırına ulaştığını ve ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti.
Irak ordusu, sabah saatlerinde DEAŞ'ın Enbar'ın batısında elinde tuttuğu son kasaba olan Rava'ya operasyon başlatmıştı.
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