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Irak ordusu peşmergeleri yakaladı! Diz çöktürülen fotoğraflar geldi

Türkiye sınırına doğru ilerleyen ordu birlikleri, Fırat Nehri üstündeki Zumar'da Peşmerge ile çatışmaya girdi. Askerlerin gözaltına aldığı sekiz peşmergeyi diz çöktürdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar, bölgeye ordunun tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor. Sınıra hayli yakın Feys Habur'a kadar gelen Irak askerleri ilk kez fotoğraflandı

Irak ordusu peşmergeleri yakaladı! Diz çöktürülen fotoğraflar geldi

Türkiye sınırına doğru ilerleyen ordu birlikleri, Fırat Nehri üstündeki Zumar'da Peşmerge ile çatışmaya girdi. Askerlerin gözaltına aldığı sekiz peşmergeyi diz çöktürdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar, bölgeye ordunun tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor. Sınıra hayli yakın Feys Habur'a kadar gelen Irak askerleri ilk kez fotoğraflandı

26 Ekim 2017 Perşembe 09:23
Irak ordusu peşmergeleri yakaladı! Diz çöktürülen fotoğraflar geldi
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IRAK'IN kuzeyinde bir gün süren sessizlik bu gece bozuldu, Ordu birlikleri ile peşmerge Zumar'da çatıştı. 
Fırat Nehri üstünde bulunan kentte gerçekleşen çatışma sonucunda bazı peşmergeler askerler tarafından gözaltına alındı. 
Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda, birkaç gün önce Irak askerlerini rehin alan peşmergeye aynı dille yanıt verildiği görülüyor. Diz çöktürülen sekiz peşmergenin silahlarına el konuldu. 
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'ye ait Rudaw televizyonu, Bağdat yönetiminin Zumar çevresine tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor.  
Yerel kaynaklar ayrıca, Zumar'daki çatışmaya Şii milisler Haşdi Şabi'nin de katıldığını aktarıyor. 
Dün Türkiye ve İran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Ankara'dan eli dolu ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Bağdat'ın birlikte mücadele edeceğini resmen ilan etti.
Türkiye ve Irak, sınırdaki Ovaköy'de yeni sınır kapısı açmak istiyor ve ordu birlikleri hafta başından bu yana kuzeye ilerliyor. Son olarak Feys habur'a kadar gelen Irak askerleri ilk kez fotoğraflandı. Fırat Nehri'nde ilerleyen askerler dışında Haşdi Şabi komutanları da bölgede.
 
Barzani hezimete uğradı 
Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü IŞİD'den temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu ülkeyi alt üst etti. IŞİD'in Musul'u alması üzerine Irak ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti. 
Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı. 
Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat NehriZumarPeşmergeFeys Habur
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