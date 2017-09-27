Irak ordusu DEAŞ’ı Ramadi’den çıkardı

IRAK'IN başkenti Bağdat'ın batısında bulunan Ramadi'deki 3 bölgede terör örgütü DEAŞ ve Irak ordusu arasında çatışmalar başlamıştı. Irak kuvvetlerinin, DEAŞ’ın sızdığı Ramadi kentinin Yedi Kilo, Taş ve Mecer bölgelerini şiddetli çatışmaların ardından geri aldığı belirtildi.
Polis yetkilisi Hadi Razij Kassar, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 3 bölgede kontrolü tamamen sağladığını ifade ederek, bölgedeki bütün DEAŞ militanlarının öldürüldüğünü söyledi. Irak generali ise, çatışmalarda en az 20 DEAŞ’lının öldürüldüğünü, 2 Irak güvenlik görevlisi ve 18 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Ramadi kenti, 2016’da terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmıştı.
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