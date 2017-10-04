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Irak Meclisinde Şii Koalisyonu liderliğine Maliki seçildi

Irak Meclisinin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonunun liderliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki getirildi

Irak Meclisinde Şii Koalisyonu liderliğine Maliki seçildi

Irak Meclisinin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonunun liderliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki getirildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:50
Irak Meclisinde Şii Koalisyonu liderliğine Maliki seçildi
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MALİKİ'NİN başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonundan Milletvekili Ahmet Kinani, başkent Bağdat'ta faaliyet gösteren yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Şii partilerini içeren meclisin en büyük grubu Ulusal Koalisyon liderliğine Maliki'yi seçtiklerini söyledi.

Koalisyonun Maliki'den önceki liderliğini iki yıl süresince Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim yürütmüştü.

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Irak MeclisiŞii KoalisyonuCumhurbaşkanıNuri El-Maliki
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