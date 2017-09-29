Irak hükümetinin Erbil'e uçuş yasağı başlıyor

IRAK Ulaştırma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bu hafta yaptığı referandumun neden olduğu tansiyon yüzünden uluslararası havayollarının Erbil'e ve Süleymaniye'ye yapacakları tüm seferleri durdurma kararı almıştı. Söz konusu uygulama bugün saat 18.00'de başlayacak.
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