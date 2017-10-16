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Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı!

Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı!

Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 21:35
Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı!
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ORAK Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  "Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" adı altında dün gece Irak ordusu, federal  polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda kent  merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Devlet dairelerine Irak bayrağı asılması için tören yapıldığı ifade  edilen açıklamada, gün içinde Peşmerge'den geri alınan bölgeler ve yerlerin  isimleri sıralandı.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Kuzey Petrol Şirketi, Baba Gurgur Petrol Yatakları, K1 Askeri Üssü,  elektrik santrali, Molla Abdullah Rafinerisi, Kerkük Havalimanı, Tazehurmatu  Karargahı, Leylan, Dakuk, Yaycı, Tirkalan kasabalarıyla Tuzhurmatu ilçesi, Tikrit  Köprüsü, Kerkük'ün güneyindeki ana karayolu ve Kerkük kent merkezinin tamamında  kontrol sağlandı."
 

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Anahtar Kelimeler:
Irak Merkezi Hükümeti
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