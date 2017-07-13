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'Irak güçleri insanlık suçu işliyor' suçlaması

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü/HRW) Irak güçlerini, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları düşünülen kişilerin ailelerini topluca cezalandırarak savaş suçu işlemekle suçladı

'Irak güçleri insanlık suçu işliyor' suçlaması

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü/HRW) Irak güçlerini, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları düşünülen kişilerin ailelerini topluca cezalandırarak savaş suçu işlemekle suçladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:12
'Irak güçleri insanlık suçu işliyor' suçlaması
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ÖRGÜT, Musul operasyonu ardından en az 170 ailenin dışarıya tamamen kapalı ıslah evlerine yerleştirildiğini belirtti.
HRW Orta Doğu Masası Müdür Yardımcısı Lama Fakih, "Iraklı yetkililer, akrabalarının yaptıkları nedeniyle onların ailelerinin tamamını cezalandırmamalı" dedi.Irak yönetimi bu merkezlerin ilkini Musul'ın batısındaki Bartalla'da kurmuştu. HRW, bu kampların daha sonra Anbar, Babil, Diyala, Selahaddin ve Ninova eyaletlerinde kurulduğunu açıkladı.

'SUSUZLUK NEDENİYLE ÖLÜMLER YAŞANDI'

"Bu kampların ıslahla hiçbir ilgisi yok. Bunlar aslında, haklarında hiçbir suçlama bulunmayan yetişkinlerin ve çocukların tutulduğu fiili gözaltı merkezleri" diyen Fakih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kötü muamele fiilleri savaş suçudur ve DEAŞ'tan geri alınan alanlardaki uzlaşmayı teşvik çabalarını sabote etmektedir".HRW Orta Doğu Masası Müdür Yardımcısı Lama Fakih, Bartalla kampına yaptıkları ziyarette sağlık yetkililerinin, en az 10 kadın ve çocuğun, kampa getirilirken ya da kampta hayatını kaybettiğini söylediğini de aktardı. Ölümlerin çoğunun susuzluk nedeniyle yaşandığı belirtiliyor.Iraklı yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un geri alınması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Human Right WatchIrakMusul
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