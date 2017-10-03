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Irak eski cumhurbaşkanı Celal Talabani hayatını kaybetti

6. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, komaya girdikten saatler sonra hayatını kaybetti

Irak eski cumhurbaşkanı Celal Talabani hayatını kaybetti

6. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, komaya girdikten saatler sonra hayatını kaybetti

03 Ekim 2017 Salı 16:06
Irak eski cumhurbaşkanı Celal Talabani hayatını kaybetti
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ALMANYA'DA tedavi gören Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve 6.  Irak  Cumhurbaşkanı  Celal Talabani, yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Talabani'nin ofisi de  Irak eski cumhurbaşkanının komaya girdiğini doğrulamıştı. Talabani'nin komaya girdikten saatler sonra ölüm haberi de geldi.

2012'DE KOMAYA GİRMİŞTİ

Celal Talabani 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirmiş ve sonunda komada olduğu rapor edilerek  Bağdat'ta yoğun bakıma alınmıştı. 20 Aralık tarihinde tedavi için  Almanya'ya giden  Celal Talabani 19 Temmuz 2014 tarihinde tedavisinin ardından 18 ay sonra  Irak'a geri dönmüştü.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 16:31
Anahtar Kelimeler:
Celal TalabaniIrak
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