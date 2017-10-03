Irak eski cumhurbaşkanı Celal Talabani hayatını kaybetti

Celal Talabani 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirmiş ve sonunda komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alınmıştı. 20 Aralık tarihinde tedavi için Almanya'ya giden Celal Talabani 19 Temmuz 2014 tarihinde tedavisinin ardından 18 ay sonra Irak'a geri dönmüştü.

Talabani'nin ofisi de Irak eski cumhurbaşkanının komaya girdiğini doğrulamıştı. Talabani'nin komaya girdikten saatler sonra ölüm haberi de geldi.

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