Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki: İptal edin

MALİKİ , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı. Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.

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