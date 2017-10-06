Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103791
ALTIN
147.521
DOLAR
3.6123
STERLİN
4.7235
EURO
4.2287
Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!
Müzik dinlerken bu oluyorsa dikkat!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Irak Büyükelçisi duyurdu: Başbakan, Bağdat'ı ziyaret edebilir

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Başbakan Yıldırım'ın en kısa sürede Irak'a gidebileceğini açıkladı. Sınır kapısının kontrolü için de açıklama yapan elçilik, "Gerekirse güç kullanırız." dedi

Irak Büyükelçisi duyurdu: Başbakan, Bağdat'ı ziyaret edebilir

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Başbakan Yıldırım'ın en kısa sürede Irak'a gidebileceğini açıkladı. Sınır kapısının kontrolü için de açıklama yapan elçilik, "Gerekirse güç kullanırız." dedi

06 Ekim 2017 Cuma 11:56
Irak Büyükelçisi duyurdu: Başbakan, Bağdat'ı ziyaret edebilir
banner404

İSTANBUL Beşiktaş'ta rulet oynatan yasa dışı bir kumarhanede şehirlerarası hizmet veren 3 otobüsünü ve iş yerini kaybeden iş adamının başvurusu üzerine polis, müşteri rolünde kumarhaneyi bastı. 3 kişi gözaltına alınırken, rulet ve kumar malzemelerine el konuldu.

''KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞUM İÇİN GİTTİM''

İstanbul polsine başvuran iş adamı A.D., "Bana telefonla ulaştılar, davet ettiler. Kumar bağımlısı olduğum için gittim. 3 otobüs ve iş yerimi kaybettim. Ben yandım, başkası yanmasın. Bunlar bizim numaralarımızı kaydedip sürekli arıyorlar, çağırıyorlar. Aynısını başkalarına da yapıyorlar. Bir kez girdin mi çıkamıyorsun." dedi.

POLİS, MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

A.D.'nin başvurusu üzerine polis harekete geçti. Önceki akşam kumar oynatılan  Balmumcu Barbaros Bulvarı'ndaki adrese 00.30 sıralarında bir kadın ve bir erkek polis, çift kılığına girerek iş adamının referansıyla müşteri olarak gitti. İçeride kumar oynatıldığı bilgisini dışarıda bekleyen ekip arkadaşlarına bildirince operasyonun düğmesine basıldı.

''KUMAR OYNAMADAN DURAMIYORUZ''

Mekanda yapılan aramada, rulet masası ve kumar malzemeleri ele geçti. Kumarhaneyi işleten M.S. ve krupiyer kızlar N.Ç. ile Z.S. gözaltına alındı. Baskın sırasında kumarhaneye gelen bazı kişiler, kumar oynamadan duramadıklarını söyleyerek operasyon nedeniyle polise sitem etti.

RULET MASASINI MİNİBÜSLE TAŞIYORLARMIŞ

Çete üyeleri, yurtdışındaki kumar merkezlerine giden kişilerin telefonlarını ediniyordu. Telefonla ulaştıkları kişileri kumarhane yeri hakkında bilgilendirip çığırıyorlardı. Kumar oynatılan adresleri polis operasyonlarına karşı sürekli değiştiriyorlardı. Hatta rulet masasını minibüste taşıyıp oynamak isteyen kişiye yakın bir noktada kurup kumar oynatıyorlardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Irak BüyükelçisiBağdatAnkara Büyükelçiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar'la selfie, başına bela oldu
Neymar'la selfie, başına bela oldu
Rusya’da tren kazası: 19 ölü
Rusya’da tren kazası: 19 ölü
Japonya'da 6.3 şiddetinde deprem!
Japonya'da 6.3 şiddetinde deprem!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim