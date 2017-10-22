Irak Başbakanı İbadi Suudi Arabistan'da

SUUDİ Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Kral Selman bin Abdulaziz'in katıldığı Suudi Arabistan ve Irak'ın Koodinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından başkent Riyad'ta bir araya gelen ikili, bölgedeki gelişmeleri, terörle mücadele için sarfedilen ortak çabaları ele aldı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yolları konuşuldu.



İbadi, dün başladığı Suudi Arabistan ziyaretini bugün tamamlayacak.



Irak Başbakanı İbadi, göreve geldiği 2014'ten bu yana Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini 19-20 Haziran 2017'de gerçekleştirmişti.

