Irak Başbakanı İbadi'den Barzani kararı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuna ilişkin konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracaklarını belirtti.
İbadi, referandum süresince zorlamalar, baskı ve manipülasyon gerçekleştirildiğini savunarak, referandumun ne ülke içinde ne de uluslararası alanda meşruiyete sahip olduğunu söyledi.
Referandumla ilgili, Irak Başbakanı Haydar el İbadi yaptığı son açıklamada, oylamanın 'yasadışı ve anayasaya aykırı' olduğunu söylemiş ve sonucunu tanımayacaklarını kaydetmişti.
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