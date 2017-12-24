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iPhone 8 için bekaretini sattı

17 yaşındaki bir genç kız online bir forum sitesinden kendisine iPhone 8 alacak kişiye karşılığında bekaretini vereceğini yazdı

iPhone 8 için bekaretini sattı

17 yaşındaki bir genç kız online bir forum sitesinden kendisine iPhone 8 alacak kişiye karşılığında bekaretini vereceğini yazdı

24 Aralık 2017 Pazar 19:03
iPhone 8 için bekaretini sattı
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İNTERNETTE 'iPhone 8 karşılığında bekaretimi satıyorumm' yazan 17 yaşındaki genç kız Çin'de ünlü bir vlogger tarafından keşfedildi. Genç kıza bir oyun oynamaya karar veren Xiao Chen olarak bilinen vlogger ona ciddi bir ders vermeyi planlıyordu.

Genç kızla iletişime geçerek bir cafede randevu verdi. Kızın oturacağı yere gizli kamera yerleştirildi. iPhone 8 için bekaretini satan genç kızın bir arkadaşıyla konuşması burada kayda alındı.

Genç kız 'Bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var. Ancak benin onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancıyla birlikte olma karşılığında telefonum olacak' diyordu.

Genç kızla buluşmaya gelen genç bir adamla bir otel odasına gitti. İnandırıcı olması için adam kıza iPhone 8 getirdi.

Kısa bir süre sonra içeri yarı çıplak elinde kamera olan 4 erkek girdi. Genç kız çığlık atmaya başlamıştı ki ünlü vlogger içeri girerek kızıyüzüne bağırarak yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyledi.

Ancak yüzü ve kimliği gizli tutulan genç kızla ilgili bu videodaki olayın tamamen düzmece olduğunu düşünen çok sayıda insan var. Kimisine göre video tamamen sahte. 

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OnlineIPhone 8
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