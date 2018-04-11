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'İntikam pornosu' mağduru kadına 6,4 milyon dolar tazminat

Uzaktan ilişki yürüttüğü erkeğe mahrem fotoğraf ve videolar gönderdi, ayrılınca söz konusu görüntüler bir kabusa dönüştü. Erkek fotoğraf ve videoları farklı sosyal paylaşım sitelerine, porno sitelere ve arkadaşlık sitelerine yükledi. ABD'nin gündemine oturan davada mahkeme tarihi bir karar verdi.

'İntikam pornosu' mağduru kadına 6,4 milyon dolar tazminat

Uzaktan ilişki yürüttüğü erkeğe mahrem fotoğraf ve videolar gönderdi, ayrılınca söz konusu görüntüler bir kabusa dönüştü. Erkek fotoğraf ve videoları farklı sosyal paylaşım sitelerine, porno sitelere ve arkadaşlık sitelerine yükledi. ABD'nin gündemine oturan davada mahkeme tarihi bir karar verdi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:32
'İntikam pornosu' mağduru kadına 6,4 milyon dolar tazminat
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ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, 'intikam pornosu' mağduru bir kadına 6,4 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon Türk Lirası) tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerçek ismi paylaşılmayan kadın, internet üzerinden çıplak video ve fotoğraflarını yayımlamasının ardından eski erkek arkadaşı David K. Elam'a dava açmıştı.

Tazminat, fotoğraf ve videoların yayımlanması ile takip ederek tacizde bulunmanın yarattığı duygusal sıkıntının ve telif hakkı ihlâlinin karşılığı olarak ödenecek.

BBC'nin gördüğü mahkeme kayıtlarına göre, David K. Elam ve Jane Doe takma ismiyle belgelerde geçen kadın 2012 yılında internet üzerinden bir arkadaşlık sitesinde tanıştılar.

Uzaktan ilişki yürütürlerken Doe Elam'a mahrem fotoğraf ve videolarını yolladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre ilişki sonlandıktan kısa bir süre sonra, Elam Doe'yu 'hayatını mahvetmekle' tehdit etti ve fotoğraf ile videoları farklı sosyal paylaşım sitelerine, porno sitelerine ve arkadaşlık sitelerine yükledi.

İddialara göre Elam bu sitelerde Doe'nun kimliğine bürünerek, başkalarını kendisine mahrem fotoğraflar yollamaları için de teşvik etti.

Yanıt verenlere kadının telefon numarasını ve ev adresini yolladı.

'Çok ciddi zararlara yol açabilir'

Mahkeme kayıtlarına göre Doe bu eylemler sonucunda sürekli olarak güvenliğinden endişe etmeye başladı.

Bu içeriklerin kaldırılması için Doe'nun telif hakkı başvurusunda bulunmak ve içeriklerin yüklendiği sitelere tebliğ yollamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Mahkeme, Elam'ın 'sistematik olarak intikam pornosu kampanyası yürüttüğüne' kanaat getirdi ve tazminat ödemesine hükmetti.

Mağdurun avukatı Seth Gold CNN'e verdiği röportajda, "İntikam pornosu bir kişinin haklarının ciddi ihlâlidir ve çok ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle telafi edilmelidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İntikam Pornosu MağduruTazminat
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