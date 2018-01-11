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İntikam için! Sevgilisi aldatınca bekaretini açık artırmaya çıkardı

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki kadın, sevgilisi tarafından aldatılınca bekaretini satılığa çıkardı. Dini bir eğitim alan ve kendini evleneceği adama saklayan kadın, ihaneti öğrenince intikam almak için bu yolu seçti

İntikam için! Sevgilisi aldatınca bekaretini açık artırmaya çıkardı

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki kadın, sevgilisi tarafından aldatılınca bekaretini satılığa çıkardı. Dini bir eğitim alan ve kendini evleneceği adama saklayan kadın, ihaneti öğrenince intikam almak için bu yolu seçti

11 Ocak 2018 Perşembe 14:19
İntikam için! Sevgilisi aldatınca bekaretini açık artırmaya çıkardı
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ABD'NİN Wisconsin eyaletinde yaşayan bir kadın, bekaretini satılığa çıkardı. Dünyaca ünlü bir genelev aracılığıyla en yüksek teklifi bekleyen kadın, bunu kendisini aldatan erkek arkadaşı yüzünden yaptığını söyledi.

AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK

23 yaşındaki Bailey Gibson bekaretini, Nevada'da bulunan dünyaca ünlü Moonlite Bunny Ranch isimli yasal gelenevde açık artırma usulü satacağını söyledi.

KATI BİR DİNİ EĞİTİM ALDI

Dindar bir aile tarafından evlatlık olarak alınan ve yatılı bir Hristiyan okulunda okuyarak büyüyen Gibson, oldukça katı bir dini eğitimden geçmiş. Dindar bir kız olarak cinselliğe de uzak büyüyen Gibson, ilk erkek arkadaşı ile tanıştığında da bu durumu onunla paylaşmış.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ALDATILMIŞ

Evlenen kadar cinsel birliktelik yaşamak istemediğini söyleyen kız, kendisi gibi dindar olan erkek arkadaşının da bunu kabul etmesiyle mutlu bir ilişkiye yelken açmış ancak geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde dünyası başına yıkılmış. Erkek arkadaşının kendisini aldatarak eski sevgilisi ile birlikte olduğunu öğrenince Gibson'în kafasındaki bazı şeyler de değişmiş.

İNTİKAM ALACAK

Bu acı verici ayrılığın ardından Gibson'ın aklına gelen şey, o yaşına kadar sakladığı bekaretini kullanmak olmuş. Çevresindeki insanların beklemediği bir düşüncenin içine giren genç kız ünlü Genelev ile temasa geçerek en yüksek teklifi veren erkek ile beraber olacağını söylemiş.

Erkekler konuşmasının bile yasak olduğu bir çevrede ve dindar bir eğitim ile büyüyen kadının hayatı aldatılmasıyla değişmiş ve şimdi artık "Bekaretimi en karlı şekilde kaybetmek istiyorum" diyor. Gibson bu şekilde kendi değerlerine saygı duymayan sevgilisinden de intikam almak istiyor.

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