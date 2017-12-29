Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı...
Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı
Apple özür diledi! 50 dolar...
29 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Aralık 2017 Yeni Alanya...
29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

İntiharı internetten izlediler! Yüzlerce insanın önünde kendini astı

İngiltere'de yaşayan adam, internette bir sohbet odasında kendini diğer kullanıcıların önünde asarak hayatına son verdi

İntiharı internetten izlediler! Yüzlerce insanın önünde kendini astı

İngiltere'de yaşayan adam, internette bir sohbet odasında kendini diğer kullanıcıların önünde asarak hayatına son verdi

29 Aralık 2017 Cuma 11:42
İntiharı internetten izlediler! Yüzlerce insanın önünde kendini astı
banner404

İNGİLİZ adam, Noel Günü'nde insanların birbirlerine hakaret ettikleri canlı bir çevrimiçi video sohbet odasında kendini astı. Gregory Tomkins isimli adam, sabahın erken saatlerinde Apple Inc Incults isimli sohbet odasında kullanıcılar kendini çaresiz bir biçimde izlerken öldü. Bazı çevrimiçi izleyiciler 999'u aramayı denediler ancak yardım geldiğinde çok geçti.

HAKARETE TEŞVİK EDİYOR

Dünya çapında yaklaşık 6 milyon kullanıcıya sahip olan Patpalk sitesininde bulunan sohbet odaları, kullanıcıları birbirlerine hakaret etmeye teşvik etmeye ediyor.

ÇARESİZCE İZLEDİLER

 Londra'nın güneyindeki Sutton'da bulunan Wallington'da yaşayan 39 yaşındaki adamın kendini asması diğer kullanıcıları şoke ederken, başka ülkelerden bağlananlar İngiltere'deki acil servis hattını da arayamadıkları için olayı elleri kolları bağlı bir şekilde izlemekten başka bir şey yapamadılar.

POLİSLER BULDU

Sıva ustası olarak serbest çalışan Tomkins, Noel gecesi saat 3 buçukta polis memurları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

"30 SANİYEDE OLUP BİTTİ"

Sohbet grubundan ismini vermek istemeyen bir kullanıcı, bütün olayın 30 saniye içinde olup bittiğini söyledi. Bir kullanıcı Gregory'nin "çok yalnız" olduğunu ve sık sık aptalca eylemler yapacağını söylediğini aktardı.

Bu İngiltere'de bir sohbet odasında birinin öldüğü ilk olay değil. Daha önce insanların birbirlerine hakaret ettikleri benzeri sohbet odalarında kendini öldüren insanlar olmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AppleİngiltereKomik - İlginçDünyaGüncelYüzlerce Insanın önünde Kendini Astıİntiharı Internet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lezbiyen çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncı yandı
Lezbiyen çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncı yandı
Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı
Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı
Exmo Bitcoin yöneticisi kaçırıldı!
Exmo Bitcoin yöneticisi kaçırıldı!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim