İntiharı internetten izlediler! Yüzlerce insanın önünde kendini astı

İNGİLİZ adam, Noel Günü'nde insanların birbirlerine hakaret ettikleri canlı bir çevrimiçi video sohbet odasında kendini astı. Gregory Tomkins isimli adam, sabahın erken saatlerinde Apple Inc Incults isimli sohbet odasında kullanıcılar kendini çaresiz bir biçimde izlerken öldü. Bazı çevrimiçi izleyiciler 999'u aramayı denediler ancak yardım geldiğinde çok geçti.
HAKARETE TEŞVİK EDİYOR
Dünya çapında yaklaşık 6 milyon kullanıcıya sahip olan Patpalk sitesininde bulunan sohbet odaları, kullanıcıları birbirlerine hakaret etmeye teşvik etmeye ediyor.
ÇARESİZCE İZLEDİLER
Londra'nın güneyindeki Sutton'da bulunan Wallington'da yaşayan 39 yaşındaki adamın kendini asması diğer kullanıcıları şoke ederken, başka ülkelerden bağlananlar İngiltere'deki acil servis hattını da arayamadıkları için olayı elleri kolları bağlı bir şekilde izlemekten başka bir şey yapamadılar.
POLİSLER BULDU
Sıva ustası olarak serbest çalışan Tomkins, Noel gecesi saat 3 buçukta polis memurları tarafından evinde ölü olarak bulundu.
"30 SANİYEDE OLUP BİTTİ"
Sohbet grubundan ismini vermek istemeyen bir kullanıcı, bütün olayın 30 saniye içinde olup bittiğini söyledi. Bir kullanıcı Gregory'nin "çok yalnız" olduğunu ve sık sık aptalca eylemler yapacağını söylediğini aktardı.
Bu İngiltere'de bir sohbet odasında birinin öldüğü ilk olay değil. Daha önce insanların birbirlerine hakaret ettikleri benzeri sohbet odalarında kendini öldüren insanlar olmuştu.
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