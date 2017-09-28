İntihar saldırısı

KANDAHAR Emniyet Müdürü General Abdul Razık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla Kandahar'ın Maruf İlçe Kaymakamlığı binası girişinde saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Razık, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırının ardından ilçe merkezinin kontrolünün örgütün eline geçtiği iddia edildi.

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