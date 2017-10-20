İntihar saldırısı: 30 ölü

AFGANİSTAN'IN Kabil kentinde bulunan İmam Zaman Camii yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, kesin kayıpların sayısının bilinmediğini ancak olay yerine gelen güvenlik güçlerinin en az 30 ceset çıkardıklarını söyledi. Yetkililer, yaralı sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.