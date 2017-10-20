İntihar saldırısı: 30 ölü

AFGANİSTAN'IN Kabil kentinde bulunan İmam Zaman Camii yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, kesin kayıpların sayısının bilinmediğini ancak olay yerine gelen güvenlik güçlerinin en az 30 ceset çıkardıklarını söyledi. Yetkililer, yaralı sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.