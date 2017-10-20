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İntihar saldırısı: 30 ölü

Afganistan'ın Kabil kentinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

İntihar saldırısı: 30 ölü

Afganistan'ın Kabil kentinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

20 Ekim 2017 Cuma 18:52
İntihar saldırısı: 30 ölü
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AFGANİSTAN'IN Kabil kentinde bulunan  İmam Zaman Camii yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, kesin kayıpların sayısının bilinmediğini ancak olay yerine gelen güvenlik güçlerinin en az 30 ceset çıkardıklarını söyledi. Yetkililer, yaralı sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.

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AfganistanIntihar SaldırısıBombalı Intihar
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