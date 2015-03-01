İntihar saldırganı şüphesiyle yakıldı

NİJERYA'DA intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen bir kadının yakılarak öldürüldüğü bildirildi.
Polis sözcüsü Haruna Muhammed, ülkenin kuzeydoğu eyaleti Bauchi'de bir pazar yerinin girişinde intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen bir kadının kalabalık bir grup tarafından ateşe verildiğini ve kadının olay yerinde öldüğünü belirtti. Görgü tanıklarından Ahmed İbrahim, pazar girişinde detektörle aranmayı reddeden kadının şüpheli davranışlar sergilediğini söyledi. İbrahim, toplanan öfkeli grubun kadının çarşafını çıkardığını, elinde bombaya benzeyen iki şişe görünce de kadını yakarak öldürdüğünü kaydetti. Olaydan sonra kalabalığın polis tarafından dağıtıldığı bildirildi. Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin Biu kenti ile Plateau eyaletinin Jos kentinde perşembe günü düzenlenen bombalı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, Nijerya halkını Boko Haram saldırılarına karşı uyarmıştı. Boko Haram örgütünün Nijerya'da 2009-2014 yıllarında düzenlediği saldırılarda 5 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 16:13