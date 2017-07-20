İntihar mektubunda ‘O masumdur’ dedi

FRANSA’NIN bir köyünde 32 yıl önce meydana gelen 4 yaşındaki Gregory Villemin’in öldürülmesi ve aile entrikalarını ele alan davada soruşturma hakimliği yapmış olan Jean Michel Lambert, tüm ülke tarafından eleştirilmişti. Yıllar sonra tekrar açılan davayla ilgili “Yaşlandım, artık mücadele etmeye gücüm kalmadı” diyen hakim Lambert’in bıraktığı intihar mektubunda, “Bu sefer de sonuçlanmayacak, suçlu bulunamayacak çünkü gerçekleri görmek istemiyorsunuz” dediği ortaya çıktı. Hakim, mektubunda Bernard Laroche hakkında ise “Son bir kez Bernard Laroche’un masum olduğunu açıklıyorum” dedi.

ÇOCUĞUN BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce katil olduğu düşünülen çocuğun babasının kuzeni Bernard Laroche hakkında soruşturma açılmış fakat delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Olay üzerine küçük çocuğun babası, Bernard Laroche’u katil olduğuna inanarak öldürmüştü.Mektubunda “Sonuçlanmayınca dava yine bir günah keçisi aranacak, bu yine ben olacağım, yaşlandım ve artık mücadele edecek gücüm yok. Benim için oyunun sonuna geldik. Kaderimi yaşadım” ifadelerini kullanan hakimin romanının kahramanı da “onurunu kurtarmak için” intihar ediyordu.1984 yılında Fransa’nın bir köyünde eli kolu bağlı nehre atılarak öldürülen 4 yaşındaki Gregory davasının hakimi Jean Michel Lambert, davanın 32 yıl sonra tekrar açılmasının ardından intihar etmişti.