İntihar eden kocasının yüzü başka bir adama nakledildi

ABD'DE bir kadın kaybettiği eşinin yüzünün nakledildiği adam ile buluştu ve ortaya duygusal anlar çıktı.

İNTİHAR ETMİŞTİ

Minnesota'da yaşayan Lilly Ross isimli kadın geçtiğimiz sene eşini kaybetti. Calen Ross isimli adam intihar ederek hayatına son vermişti.

YÜZÜN YENİ SAHİBİ DE KENDİNİ VURMUŞ AMA ÖLMEMİŞ

ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Andy Sandness ise 2006 yılında, henüz daha 21 yaşındayken intihara teşebbüs etmiş ancak ölmemişti. Çenesine dayadığı tüfeği ateşleyen Sandness, yüzünün çoğunu kaybetse de hayatta kaldı. O günden beri suratının büyük kısmı olmadan yaşayan ve insan içine çıkmaktan bile çekindiğini söyleyen adamın hayatı Calen Ross'un intiharı ile değişti.

AMELİYAT 56 SAAT SÜRMÜŞ

60'dan fazla doktorun katıldığı ve 56 saat süren operasyon sonrasında ceraahlar, Ross'un suratını Sandness'a nakletmeyi başardılar.

16 AY SONRA BULUŞMUŞLAR

Operasyondan 16 ay sonra nakil işlemini yürüten klinik ölen adamın eşi ile onun suratının yeni sahibini bir araya getirecek bir buluşma düzenledi. Başta bunun kendisi için acı verici olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, endişe duyup kararsız kalsa da sonunda teklifi kabul etmiş.

OĞLU İLE BERABER GİTMİŞ

Ölen adam ile yüzün naklediği Ross'un yaşları, cilt renkleri, yüz yapıları öyle benzerdi ki ameliyat ekibinin başındaki Dr. Samir Mardini ikisinin kuzen bile olabileceklerini düşünmüş.

Eşi intihar ettiğinde 8 aylık hamile olan kadın, görüşmeye giderken oğlunu da beraberinde götürmüş.

Yıllardır suratının hali yüzünden hapis hayatı yaşadığını söyleyen Sandness, eşinin suratını aldığı kadına, "Sana hediye vermenin boşa gitmeyeceğini göstermek istedim." diyor.