İnstagram fenomeni, cinsel ilişkiye girerken canlı yayın yaptı

MÜZİK eşliğinde dans ettiği videoları Instagram'da paylaşarak fenomen olan 18 yaşındaki Kristen Hancher, erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla telefonun tuşuna dokununca takipçilerine canlı izletti.
"YANLIŞLIKLA OLDU"
Yaklaşık üç dakika süren ikili arasındaki ilişki esnasında 14 bin takipçi çevrimiçiydi. Takipçiler videoyu yorum yağmuruna tutunca konuyla ilgili bir açıklama yapan internet fenomeni, "Videoyu görenler şunu bilsinler ki yanlışlıkla oldu. Bu görüntüleri izleyenler gördüklerini akıllarından silsinler" dedi.
"BÖYLE HATALAR OLABİLİR"
Canlı yayının yanlışlıkla olduğu tekrar tekrar vurgulayan Kristen, hayatta böyle hataların olabileceğini ama insanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi gerektiğini belirtti.
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