İngiltere'den Türkiye'ye şok öneri

LONDRALI üç kızın Suriye'de IŞİD'e katılmak üzere geçen haftalarda Türkiye'ye gelmesi, İngiltere'yi harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı Seçilmiş Komitesi, İngiliz vatandaşlarının IŞİD'e katılmak üzere ilk durak olarak geldikleri belirtilen İstanbul'da, havalimanlarına ‘polis dedektifleri’ yerleştirilmesi önerisinde bulundu. Daily Mail'in haberine göre; Komite Başkanı Milletvekili Keith Vaz, gerekçe olarak artan sayıda radikal dincinin Suriye'ye geçmek için İstanbul'u köprü olarak kullanmasını gösterdi. İçişleri Bakanı Theresa May, Avam Kamarası’nda milletvekillerine yaptığı konuşmada; IŞİD'e katılmak üzere yola çıkan erkeklerin yanı sıra kadın sayısındaki artış nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılması için Türk havayolu şirketleriyle görüşme halinde olduklarını söyledi. May, Keith Vaz'ın İstanbul'a İngiliz polisi yerleştirilmesi çağrısına ilişkin ise "çok dikkatle değerlendirilmeli" yorumunda bulundu.
Shamima Begum (15), Amira Abase (15) ve Kadiza Sultana'nın (16), Londra'dan İstanbul'a geldiği ve Bayrampaşa Otogarı'nda 18 saat otobüs bekledikleri ortaya çıkmıştı.
Kaynak:hürriyet
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:39