İngiltere'den Rusya'ya Nükleer Gözdağı! Denizaltı Buzları Kırıp Yüzeye Çıktı

İNGİLTERE ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyerek devam ediyor. İngiltere'nin Rus bürokratları sınır dışı etme kararına aynı şekilde Rusya'dan cevap gelmişti.
SU YÜZEYİNDE GÖRÜNDÜ
İngiltere yönetiminin sürpriz hamlesi ise Kuzey Buz Denizi'nde ortaya çıktı.
İngiliz nükleer denizaltısı HMS Trenchant, Başbakan Theresa May'in açıkladığı yeni yaptırımlardan saatler sonra Kuzey Buz Denizi'nde buzları kırarak su yüzeyinde göründü.
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