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İngiltere'den Rusya'ya Nükleer Gözdağı! Denizaltı Buzları Kırıp Yüzeye Çıktı

İngiltere ile Rusya arasındaki Ajan kirizi tırmanıyor. İngiltere son hamle olarak, Kuzey Buz Denizi'ndeki nükleer denizaltını su yüzeyine çıkardı.

İngiltere'den Rusya'ya Nükleer Gözdağı! Denizaltı Buzları Kırıp Yüzeye Çıktı

İngiltere ile Rusya arasındaki Ajan kirizi tırmanıyor. İngiltere son hamle olarak, Kuzey Buz Denizi'ndeki nükleer denizaltını su yüzeyine çıkardı.

17 Mart 2018 Cumartesi 12:23
İngiltere'den Rusya'ya Nükleer Gözdağı! Denizaltı Buzları Kırıp Yüzeye Çıktı
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İNGİLTERE ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyerek devam ediyor. İngiltere'nin Rus bürokratları sınır dışı etme kararına aynı şekilde Rusya'dan cevap gelmişti.

SU YÜZEYİNDE GÖRÜNDÜ

İngiltere yönetiminin sürpriz hamlesi ise Kuzey Buz Denizi'nde ortaya çıktı.

İngiliz nükleer denizaltısı HMS Trenchant, Başbakan Theresa May'in açıkladığı yeni yaptırımlardan saatler sonra Kuzey Buz Denizi'nde buzları kırarak su yüzeyinde göründü.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:19
Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusyaAjan KiriziKuzey Buz Denizi
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