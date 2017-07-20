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İngiltere'den flaş karar! Kaldırdı!

İngiltere, Türkiye'den İngiltere'ye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi

İngiltere'den flaş karar! Kaldırdı!

İngiltere, Türkiye'den İngiltere'ye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:48
İngiltere'den flaş karar! Kaldırdı!
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DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve  Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı  Boris Johnson, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu  söyledi.
 
Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını  aktardığı öğrenildi.
 
ABD ve İngiltere'nin uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması
 
ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8  ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan  uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep  telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.
 
ABD'nin mart ayından bu yana Türkiye'den icra edilen uçuşlarda  başlattığı kabinde elektronik eşya yasağı uygulaması, 5 Temmuz'da Türk Hava  Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle  kaldırılmıştı.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 11:13
Anahtar Kelimeler:
İngiltereABDElektronik Cihaz Yasağı
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