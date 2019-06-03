İngiltere'de Brexit çıkmazı sona eriyor: Tarih verildi...

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May'in görtevi bırakacağını açıklamasıyla, en güçlü yeni başbakan adayı olarak öne çıkan Boris Johnson İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ne zaman çıkacağını açıkladı. Twitter'da bu sabah yayımladığı videoyla hem Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık için adaylığını resmen açıklayan Johnson "Eğer ben seçilirsem 31 Ekim'de anlaşma olsa da olmasa da AB'den çıkacağız" ifadlerini kullandı.

13 ADAY ORTAYA ÇIKTI

Brexit anlaşmasını zamanında imzalayamayan Theresa May cuma günü görevinden ayrılıyor. Liderlik için şu ana kadar 13 kişi adaylığını açıkladı. Uzmanlar, aday sayısının çokluğu nedeniyle Muhafazakar Parti'deki liderlik seçim sürecinin 2 ay sürebileceğini belirtiyor. Johnson'ın yayımladığı videoda bir başbakan olarak ne tür politikalar izleyeceğine dair bazı ipuçları da yer aldı. Videoda seçmenlerle konuşan Johnson'ın "Vergi oranlarını indirin, daha fazla vergi geliri elde edersiniz" dediği görülüyor. Bu daha önce Londrs Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Johnson'ın uzun süredir savunduğu bir fikir. Kendisi vergi oranlarının düşürülmesiyle özellikle şirketlerin vergi kaçırmak için daha az nedeni olacağını sık sık ifade ediyor.

Bunun yanında videoda sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Johnson "Şimdi ülkemizi ve toplumumuzu birleştirme vaktidir. Altyapımızı ve çevremizi geliştirip Ulsal Sağlık Hizmeti'ne destek verme vaktidir" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump alışılmadık bir biçimde İngiltere'nin bir iç meselesiyle ilgili beyanatta bulunarak Boris Johnson'ın mükemmel bir lider olacağını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 14:08