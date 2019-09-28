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İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik ırkçı ifadelerini eleştiren Hint asıllı bir sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti

DÜNYA 27.09.2019, 17:20 27.09.2019, 17:25
İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi
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BBC'nin yayın standartları birimi, sabah haberleri sunucusu Naga  Munchetty'in Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini" duyurdu.

Kararda, yayın ilkelerinin "gazetecilere, kişilerin yaptığı konuşmalar  ya da bunu yaparkenki amaçları hakkında kendi şahsi görüşlerini bildirmelerine  izin vermediği" belirtildi. Sunucunun, yaşadığı ırkçı olayları ifade etmesinde  ise bir sorun görülmediği kaydedildi.

BBC'nin haber sitesinde, sunucunun herhangi bir disiplin işlemi veya  kınama ile karşı karşıya olmadığı kaydedildi.

"BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı"

Ancak İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu hakkındaki şikayeti haklı  bulması tepki çekti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "İnsanlara 'geldiğiniz yere geri  gidin' demek ırkçılıktır. Naga Munchetty bir gerçeği ifade etti. Maruz kaldığı  ırkçılığı paylaştı. Bu, herhangi bir yayın esasına aykırı gelemez. BBC, bu  şaşkınlık verici kararı açıklamalı." dedi.

40'tan fazla siyahi aktör ve yayıncı, BBC'yi yazdıkları açık mektupta  kararı gözden geçirmeye çağırdı.

Mektupta, BBC yönetiminden "ırkçı ifadeler ve yaşanmışlıklar konusunda  tarafsızlık beklenilmemesi gerektiğini kabul etmesi" istendi.

Yazar Afua Hirsch, yaptığı açıklamada BBC'nin kararı karşısında "şok  olduğunu ve dehşete düştüğünü" söyledi.

Ayrıca, Hint asıllı Munchetty'e sosyal medyadan da destek verildi.  "IStandWithNaga" (Naga'nın yanındayım) etiketiyle İngilizler, BBC'nin aldığı  karara tepki göstererek sunucunun bir gerçeği ifade ettiğini savundular.

17 Temmuz'daki yayında Trump'ın Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan  Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e  "geldiğiniz yere geri gidin" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

Munchetty, program partnerinin bir sorusu üzerine "Beyaz olmayan bir  kadın olarak, bana her 'geldiğin yere geri git' dendiğinde bu ırkçılıkla  bütünleşikti. Burada kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne  anlama geldiğini biliyorsun." demişti.

#İngiltere #bbc
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