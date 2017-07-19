İngiltere’de 9 milyon araç yola çıkacak

DAILY Star gazetesinin haberine göre, İngiliz Otomotiv Kulübü’nden (RAC) yapılan açıklamaya göre tatilin ilk iki haftasında 37 milyon seyahat yapılacak. Tahminlere göre özellikle cumartesi en kalabalık gün olacak. O gün 3.4 milyon seyahat yapılacak. Cuma günü erkenden yola çıkmak isteyenler 2.5 milyon araca ulaşacak. Pazar günüyse 2.8 milyon araç yola çıkacak. Seyahat etmek için en kalabalık günler ve saatler şöyle: Cuma günü 13.00- 20.00, cumartesi ve pazar günleri ise 11.00- 16.00 arası.

ALTI HAFTA SÜRECEK

Sürücülerin alışılmış bir kaosla karşılaşacaklarını ifade eden RAC sözcüsü Rod Dennis, “Bu yaz tatili stresli bir şekilde başlayabilir. Özellikle Devon ve Cornwall şehirlerine giden M5 karayolunda yoğun trafik olacak. Bu nedenle tatile kaçışlar bu hafta başladı. Ama yollardaki kalabalık altı hafta kadar devam edecek” dedi.

Seyahat edeceklere gündüz erken veya gece geç saatlerde yola çıkmalarını öneren Dennis, “Eğer 3.4 milyon aracın içinde siz de seyahat ediyorsanız bu konuda yüksek miktarda sabra ihtiyacını var” diye konuştu.

Ayrıca tüm bunların üstüne yapılan yol çalışmalarının da en az yarım saat gecikmeye yol açabileceği belirtiliyor. Ancak çalışmaların gece yapılması bekleniyor.

ARACINIZI KONTROL EDİN

RAC Genel Müdürü Jim O’Sullivan da, sürücülere otomobillerini kontrol etmelerinin kendi yararlarına olacağını belirtti. O’Sullivan; “Tüm sürücülerin tatil noktalarına sağ salim varmalarını istiyorum. Yola çıkacaklara yakıt, lastik basıncı ve yağ seviyesi kontrolü yapmalarını öneriyorum. Bir kaç ufak denetimle herkes daha güvende olabilir” dedi.