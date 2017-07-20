İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı kaldırılıyor

İNGİLTERE, Türkiye'den bu ülkeye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi.Söz konusu yasak 21 Mart tarihinde başlamıştı. Aynı tarihte ABD'ye uçuşlarda da kabin içi laptop yasağı başlamış, ABD bu yasağı Temmuz ayı başında kaldırmıştı.İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan yapılan uçulara da kabin içi laptop yasağı getirmişti.A.A'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledi.Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı öğrenildi.

BAKAN ARSLAN'DAN LAPTOP YASAĞI AÇIKLAMASI

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere uçuşlarında kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alımına getirilen kısıtlamayla ilgili son gelişmeleri twitter hesabından açıkladı. Arslan, "İngiltereli mevkidaşım Sn. Chris Grayling, İngiltere'ye yapılan uçuşlarda Laptop yasağının kaldırılmasına yönelik niyet mektubunu gönderdi. Mektupta bazı tedbirlerin alınmış olması şartıyla uçuşlarda uygulanan yasakların kaldırılacağı ifade ediliyor. Ülkemizin havacılığını daha ileriye taşımak için son 14 yıldır dünya havacılık otoritelerinin istedikleri tüm tedbirleri aldık ve alıyoruz. İngiltere ile devam eden ve belli aşamaya gelen görüşmeler ve çalışmalar sonucunda yasağın kısa sürede kaldıracağını bekliyoruz" dedi.