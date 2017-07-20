Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı kaldırılıyor

İngiltere'ye yapılan uçuşlarda uygulanan laptop yasağı kaldırılıyor

İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı kaldırılıyor

İngiltere'ye yapılan uçuşlarda uygulanan laptop yasağı kaldırılıyor

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:29
İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı kaldırılıyor
banner404

İNGİLTERE, Türkiye'den bu ülkeye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi.Söz konusu yasak 21 Mart tarihinde başlamıştı. Aynı tarihte ABD'ye uçuşlarda da kabin içi laptop yasağı başlamış, ABD bu yasağı Temmuz ayı başında kaldırmıştı.İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan yapılan uçulara da kabin içi laptop yasağı getirmişti.A.A'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledi.Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı öğrenildi.

BAKAN ARSLAN'DAN LAPTOP YASAĞI AÇIKLAMASI

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere uçuşlarında kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alımına getirilen kısıtlamayla ilgili son gelişmeleri twitter hesabından açıkladı. Arslan, "İngiltereli mevkidaşım Sn. Chris Grayling, İngiltere'ye yapılan uçuşlarda Laptop yasağının kaldırılmasına yönelik niyet mektubunu gönderdi. Mektupta bazı tedbirlerin alınmış olması şartıyla uçuşlarda uygulanan yasakların kaldırılacağı ifade ediliyor. Ülkemizin havacılığını daha ileriye taşımak için son 14 yıldır dünya havacılık otoritelerinin istedikleri tüm tedbirleri aldık ve alıyoruz. İngiltere ile devam eden ve belli aşamaya gelen görüşmeler ve çalışmalar sonucunda yasağın kısa sürede kaldıracağını bekliyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ngiltere Uçuş Laptop YasağıİngiltereTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim