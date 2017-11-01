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İngiltere Savunma Bakanı taciz yüzünden istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı taciz yüzünden istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti

01 Kasım 2017 Çarşamba 23:32
İngiltere Savunma Bakanı taciz yüzünden istifa etti
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BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 15 yıl önce bir kadın gazeteciyi taciz ettiğini kabul etmişti.

Fallon adına bir sözcü Independent Gazetesi'ne, Fallon'un özür dilediğini ve bu olayın 15 yıl önce yaşandığı, Julia ve Fallon'un bu olayı kapattığı açıklamasında bulunmuştu

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İngiltere Savunma Bakanı
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