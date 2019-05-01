İngiltere Savunma Bakanı görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi

İngiltere Savunma Bakanı görevden alındı
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İNGİLTERE Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere  Başbakanı  Theresa May'in  Savunma Bakanı Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle  size  artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım."  ifadesine yer  verildi.
Açıklamada, Kadın ve  Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere  Savunma Bakanlığı görevine  atandığı kaydedildi.
 
Geçen hafta İngiliz medyasında  hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi  için Huawei şirketine sınırlı bir  izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar  yer almıştı.
 
Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu  sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı  almıştı.
 
İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları  haftalık  olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı  kuvvetlerin ve istihbarat  kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.
 
Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli  Huawei şirketinin 5G ağının  geliştirilmesi konusunda alabileceği role  ilişkin herhangi bir resmi açıklama  yapılmazken, sadece bu konuda nihai  kararın bahar sonunda verilmesinin  planladığı bilgisi paylaşılmıştı.
 

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