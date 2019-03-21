İngiltere'nin Birmingham kentinde beş camiye saldırı

Kent polisine yerel saatle sabaha karşı 02:30'da gelen ihbarda, bir adamın elindeki balyozla caminin camlarını kırdığı bildirildi. 45 dakika sonra Erdington'daki bir diğer camide de benzer bir saldırının düzenlendiği ihbarı yapıldı. Yerel saaatle sabah 10:00'a kadar üç ayrı belediyenin sınırlarında daha camilere zarar verildiği açıklandı. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, saldırıların "derin bir endişe ve üzüntü yarattığını" söyledi. West Midlands Emniyeti, şiddet olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya terörle mücadele şubesi ekiplerinin de dahil edildiğini duyurdu. Saldırıya uğrayan camilerden Witton İslam Merkezi'nin sözcüsü, gece saat 01:30 sıralarında pencereleri kıran bir adamın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındığını söyledi. Toplamda altı pencerenin olayda zarar gördüğü açıklandı. Hodge Hill Meclis Üyesi Majid Mahmood, Twitter üzerinden paylaştığı video ile camide meydana gelen hasarı görüntüledi. Birmingham Meclis Üyesi John Cotton da "iğrenç" olarak tanımladığı olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Birmingham'ı temsil etmeyen bu serseriler bizi ayıramayacak" ifadesini kullandı. West Midlands Emniyet Müdürü Dave Thompson ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm polis gücü sorumluları yakalamak için birlikte çalışıyor" dedi. Birmingham Camiler Konseyi'nden yapılan açıklamada da "Nefretterör eylemleri karşısında dehşete düştük" denildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 16:01