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İngiltere'den uçak seferlerine yeşil ışık

İngiliz yönetimi yaklaşık 4 yıl sonra uçuşlar için yeşil ışık yaktı

DÜNYA 22.10.2019, 19:13
İngiltere'den uçak seferlerine yeşil ışık
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İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  İngiliz hükümeti "Şarm eş-Şeyh'e uçuş yapılmaması tavsiyesinin kaldırıldığını"  hava yolu şirketlerine bildirdi.
 
İngiliz Büyükelçi Geoffrey Adams, iki ülkenin güvenlik uzmanları  arasında yapılan uzun süreli çalışmaların ardından böyle bir karar aldıklarını  aktardı.
Ne olmuştu?
 
31 Ekim 2015'te St. Petersburg seferini yapmak üzere Şarm eş-Şeyh'ten  kalkan Rus yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre Sina Yarımadası yakınlarında  düşmüş, uçaktaki 224 kişiden kurtulan olmamıştı.
 
Rus yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin "büyük olasılıkla" terör örgütü  DEAŞ veya bağlı grupların uçağa önceden yerleştirdikleri bombanın patlaması  sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.
 
Olayın ardından Rusya ve İngiltere gibi birçok ülke Mısır'a uçuşları  durdurmuştu.
 
Rusya başta olmak üzere başkent Kahire'ye uçuşları başlatan ülke  yönetimleri, Şarm eş-Şeyh uçuşlarına sıcak bakmıyor.
 

#İngiliz yönetimi
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