İngiltere'den Türk vatandaşlarına kritik vize kararı

İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı.

Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

Hak kazanmış olanları etkilemeyecek

4 yıl süreyle İngiltere'de kalanlar yeni kurallar belirlenene kadar 16 Mart 2018 tarihinden itibaren anlaşma kapsamında Süresiz Oturum İzni başvurusu yapamayacak. Şu ana kadar yapılmış olan süresiz oturum izni başvuruları ise etkilenmeyecek.

Ankara Anlaşması nedir?

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Bu anlaşma uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere arasında imzalanan, Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar.

İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere şimdiye kadar bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yıl da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.