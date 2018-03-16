Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

İngiltere'den Türk vatandaşlarına kritik vize kararı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek

İngiltere'den Türk vatandaşlarına kritik vize kararı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek

16 Mart 2018 Cuma 21:19
İngiltere'den Türk vatandaşlarına kritik vize kararı
banner404

İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı.

Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

Hak kazanmış olanları etkilemeyecek

4 yıl süreyle İngiltere'de kalanlar yeni kurallar belirlenene kadar 16 Mart 2018 tarihinden itibaren anlaşma kapsamında Süresiz Oturum İzni başvurusu yapamayacak. Şu ana kadar yapılmış olan süresiz oturum izni başvuruları ise etkilenmeyecek.

Ankara Anlaşması nedir?

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Bu anlaşma uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere arasında imzalanan, Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar.

İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere şimdiye kadar bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yıl da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereTürk VatandaşlarıVize Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı!
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı!
BM'den Afrin açıklaması! 48 bin kişi...
BM'den Afrin açıklaması! 48 bin kişi...
PKK/PYD yandaşları Girit Konsolosluğunu işgal etti
PKK/PYD yandaşları Girit Konsolosluğunu işgal etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim