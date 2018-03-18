İngiltere'den flaş iddia! Rusya 10 yıldır gizlice...

İNGİLTERE, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği maddeyi incelenmek üzere yarın İngiltere'ye geleceğini duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show programına konuk oldu.
Programda, Rusya'nın İngiltere'nin tepkisine verdiği yanıtı "masum olduğuna inanan bir ülkeden gelemeyecek bir cevap" şeklinde değerlendiren Johnson, "Novichok" adlı kimyasal madde grubuna dahil olduğu öne sürülen ve sinir sistemi üzerinde etkili maddenin son 10 yıldır Rusya tarafından geliştirilip depolandığına dair ülkesinin elinde deliller bulunduğunu vurguladı.
Johnson, Skripal'in zehirlendiği maddeye ait numunelerin tarafsızca incelenmesi için KSYÖ uzmanlarının yarın İngiltere'ye geleceğini söyledi. KSYÖ'nün incelemesinin ardından sonuçların en az iki hafta içinde çıkması bekleniyor.
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