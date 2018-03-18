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İngiltere'den flaş iddia! Rusya 10 yıldır gizlice...

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanları, eski çifte ajan Skripal ile kızının zehirlendiği maddeyi incelenmek üzere yarın İngiltere'ye gelecek. Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Chizhov, zehrin kaynağının, olay yerine 12 kilometredeki askeri bir laboratuvarda olabileceğini öne sürdü

İngiltere'den flaş iddia! Rusya 10 yıldır gizlice...

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanları, eski çifte ajan Skripal ile kızının zehirlendiği maddeyi incelenmek üzere yarın İngiltere'ye gelecek. Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Chizhov, zehrin kaynağının, olay yerine 12 kilometredeki askeri bir laboratuvarda olabileceğini öne sürdü

18 Mart 2018 Pazar 18:02
İngiltere'den flaş iddia! Rusya 10 yıldır gizlice...
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İNGİLTERE, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü  (KSYÖ) uzmanlarının eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği  maddeyi incelenmek üzere yarın İngiltere'ye geleceğini duyurdu. 
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz yayın kuruluşu  BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show programına konuk oldu.
 
Programda, Rusya'nın İngiltere'nin tepkisine verdiği yanıtı "masum  olduğuna inanan bir ülkeden gelemeyecek bir cevap" şeklinde değerlendiren  Johnson, "Novichok" adlı kimyasal madde grubuna dahil olduğu öne sürülen ve sinir  sistemi üzerinde etkili maddenin son 10 yıldır Rusya tarafından geliştirilip  depolandığına dair ülkesinin elinde deliller bulunduğunu vurguladı.
 
Johnson, Skripal'in zehirlendiği maddeye ait numunelerin tarafsızca  incelenmesi için KSYÖ uzmanlarının yarın İngiltere'ye geleceğini söyledi.  KSYÖ'nün incelemesinin ardından sonuçların en az iki hafta içinde çıkması  bekleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusyaKimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
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