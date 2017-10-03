İngiltere'de skandal pankarta soruşturma açıldı

İNGİLTERE Premier Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Huddersfield-Tottenham maçında açılan ve Chelsea'nin yıldızı Marcos Alonso'yu hedef alan pankartın kim tarafından stada sokulduğu araştırılıyor.

"O BİR KADINI ÖLDÜRDÜ"

Chelsea'nin ezeli rakibi olan Tottenham'ın, deplasmanda Huddersfield ile oynadığı maçta açılan pankartta Marcos Alonso'nun ismi, bira dolu bardak ve bir araç yer alıyor. Pankartın alt tarafında ise "O bir kadını öldürdü" yazılı.

PANKARTI KİMİN STADA SOKTUĞU BİLİNMİYOR

John Smith stadına pankartın kimler tarafından sokulduğu henüz belirlenemezken Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Bu pankart çok zavallıca bir hareket ve konuyu araştırıyoruz. Eğer bunu Tottenham taraftarı soktuysa ona göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 2011 yılında Bolton Wanderers forması giyerken Madrid şehrinde yaptığı trafik kazası nedeniyle 19 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olmuştu.

4 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kaza sırasında yasal alkol limitinin ve hız sınırının üzerinde olduğu tespit edilen Alonso, 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı ancak bu daha sonra 61 bin euro para cezasına çevrildi ve 3 yıl 4 ay süreyle ehliyetine el konmuştu.

Kazanın 2011 yılında yaşanmasına rağmen Alonso'nun cezası geçtiğimiz Şubat ayında açıklanması ise soru işaretleri doğurmuştu.