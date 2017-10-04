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İngiltere'de savaş uçakları havalandı!

Litvanya'dan İngiltere'ye giden bir yolcu uçağından gelen acil durum sinyali İngiltere'de savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu. Britanya Hava kuvvetleri'ne ait uçaklar Ryanair Havayolları yolcu uçağına havada eşlik etti

İngiltere'de savaş uçakları havalandı!

Litvanya'dan İngiltere'ye giden bir yolcu uçağından gelen acil durum sinyali İngiltere'de savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu. Britanya Hava kuvvetleri'ne ait uçaklar Ryanair Havayolları yolcu uçağına havada eşlik etti

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:54
İngiltere'de savaş uçakları havalandı!
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KAUNAS-Londra seferini yapan Ryanair Havayolları'na ait yolcu uçağını acil durum sinyali vermesi üzerine Britanya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı.
Londra'da Luton Havaalanı'na inmesi gereken uçak, savaş uçaklarının eşliğinde Stansted Havaalanı'na indi.

Britanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yolcu uçağından verilen acil durum sinyalinin ardından, savaş uçaklarının hızlı bir şekilde havalandığı ve yolcu uçağının güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
LitvanyaİngiltereBritanya Hava Kuvvetleri
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