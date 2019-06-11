İngiltere'de işler kızıştı! 10 numara için 10 aday

MAY'İN 7 Haziran’da gelen istifasının ardından boşalan iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği koltuğu için 10 adayın yarışacağı açıklandı.



Yeni lider adayları şöyle: Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Michael Gove, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Eski Çalışma Bakanı Esther McVey, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab, Eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Eski Grup Başkanvekili Mark Harper.

Seçim süreci



Adaylar 13 Haziran’da partinin Avam Kamarası grubunda oylanacak. En az 17 milletvekilinin oyunu alanlar 17 Haziran’da ikinci turda yarışacak. Bu turda en az 33 milletvekilinin oyunu alanlar bir sonraki tura kalacak.



Avam Kamarasındaki parti grubu oylamaları, aday sayısı 2’ye düşene kadar devam edecek. Son 2 aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla kullanacağı oylarla yapılacak seçime girecek.



22 Temmuz’da sona erecek oylamanın ardından, 23 Temmuz’da partinin yeni lideri ve ülkenin başbakanlık konutu "10 Numara"nın yeni sakini ilan edilecek.



May'in başbakanlığı sürüyor



Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.



Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak önceki hafta istifa edeceğini duyurmak zorunda kalmıştı.



İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

