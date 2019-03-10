İngiltere'de hijyenik ped okullara ücretsiz dağıtılacak

KAMPANYANIN yürütücüsü, Free Periods grubu, kararın Maliye Bakanı Philipp Hammond tarafından, Çarşamba günü açıklanacağını belirtti. Independent'da yer alan habere göre, bu düzenlemeyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte İngiltere’de hijyenik pedler öğrencilere ücretsiz olarak verilecek. Masrafların tamamı hazine tarafından karşılanacak. Genç aktivist Amika George, iki yıldır hijyenik pedlerin okullarda ücretsiz sağlanması için mücadele veriyor, “FreePeriods başlığıyla imza topluyordu. George, hükümetin açıklaması beklenen kararı “cinsiyet eşitliği için çok büyük bir adım” olarak tanımladı. İskoçya, Ağustos 2017’de kadınlar için hijyenik pedleri ücretsiz yapan ilk ülke olmuştu. Dünyanın birçok yerinde ise kadınların hijyenik pede erişim sıkıntısı sürüyor. Hindistan kırsalında hijyenik pede ulaşamayan kadınlar, kendi pedlerini üreterek sorunlarına çözüm buldular.