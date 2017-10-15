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İngiltere'de hastalara cinsel tercihleri sorulacak

İngiltere, İskoçya ve Gallerin kamusal sağlık hizmetleri otoritesi National Health Service (NHS), 16 yaş ve üzerindeki hastalara yeni NHS kuralları gereği cinsel tercihlerini soracak

İngiltere'de hastalara cinsel tercihleri sorulacak

İngiltere, İskoçya ve Gallerin kamusal sağlık hizmetleri otoritesi National Health Service (NHS), 16 yaş ve üzerindeki hastalara yeni NHS kuralları gereği cinsel tercihlerini soracak

15 Ekim 2017 Pazar 15:59
İngiltere'de hastalara cinsel tercihleri sorulacak
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YENİ düzenleme hakkında yapılan açıklamada, hiç kimsenin bu sorulara cevap vermeye zorlanmayacağı, sorunun amacının ise hiçbir hastaya ayrım yapılmamasını sağlamak olduğu söylendi. NHS sözcüsü, “Bu uygulama, hastaların aldığı bakım üzerinde hiçbir şey değiştirmeyecek. Eşitlik Kanunu uyarınca tüm sağlık kurumları ve yerel otoriteler hastalara ayrım yapmadan gerekli bakımı sağlamak zorundadır” dedi.
Yeni yönetmelik uyarınca sağlık personelleri hastalara, “Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sizi en doğru şekilde açıklıyor?” sorusu yöneltilecek. Yanıtlar arasında, ‘heteroseksüel veya straight’, ‘gay veya lezbiyen’, ‘biseksüel’, ‘diğer’, ‘emin değil’, ‘seçenek belirtilmemiş’, ‘bilinmiyor’ şıkları olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Tercihİngiltere
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