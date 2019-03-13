İngiltere'de flaş karar! Destek verildi

İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti

İngiltere'de flaş karar! Destek verildi
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PARLAMENTONUN alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin  AB’den  anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308’e karşı 312 oyla  kabul edildi.
 
Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir  yenilgi oldu.
Parlamento bu akşam May’in desteklediği önergeyi de oylaması  bekleniyor. May’in önergesi 29 Mart’ta AB’den bir anlaşma olmaksızın ayrılmayı  reddederken, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukuna göre varsayılan seçenek  olduğunun altını çiziyor.
 
May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak’ta ve dün yapılan iki  oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.
 

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