İngiltere'de cami cemaatine saldırı

İngiltere’de Londra'da yer alan bir cami cemaatine saldırı gerçekleşti

İngiltere'de cami cemaatine saldırı
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İNGİLTERE'DE cami cemaatine çekiçli saldırı.Saldırı girişimi, İngilterenin başkenti Londra’da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii’nde meydana geldi.
 
Yerel saat ile 04:30 civarı, elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet eden cemaate çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Öte yandan polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı belirtilerek saldırganın ağır yaralama girişimi şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgili olmadığını ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini duyurdu.
 

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