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İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

DÜNYA 23.10.2019, 11:45 23.10.2019, 11:52
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
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İNGİLTERE'NİN Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonun içerisinde 39 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. İngiliz polisinden yapılan açıklamada Londra'nın doğusunda kamyon konteynerinde 39 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Olayda kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

#Ceset #kamyon #İngiltere
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