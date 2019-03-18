İngiltere'de Ankara anlaşması davasında karar

İNGİLTERE'DE Ankara anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.

KOŞULLAR ZORLAŞTIRILDI

İngiliz İçişleri Bakanlığının geçen yıl aldığı kararla Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de bulunan yaklaşık 12 bin 500 kişi ile ailesinin süresiz oturum koşullarını zorlaştırdığını anlatan Candan, şunları söyledi:

"Ankara Anlaşmalılar 4 yılın sonunda ücretsiz ve sınavsız süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. 16 Mart 2018'de aniden açıklanan kararla süresiz oturum başvuruları durduruldu. 3 aylık bir belirsizlik sürecinden sonra Ankara Anlaşmasız süresiz oturum koşullarının daha sıkılaştırıldığı açıklandı. Süresiz oturum başvurusu için gereken süre 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı, kişi başı 2 bin 389 sterlin yani yaklaşık 17 bin lira başvuru ücreti getirildi. Ayrıca dil ve kültür sınavı gibi koşullar getirildi."

YENİ DÜZENLEME

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere'de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, Mart 2018'de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.