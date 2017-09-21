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İngiltere bunu konuşuyor: Muhammed, William’ı geçti

İngiliz basını, son 1 yıl içerisinde dünyaya gelen bebeklerin isimlerini derlediği araştırmayı okuyucularına duyurdu. Haberlerde Muhammed isminin William'ı artık geride bırakarak en popüler isimlerden biri olduğu vurgulandı

İngiltere bunu konuşuyor: Muhammed, William’ı geçti

İngiliz basını, son 1 yıl içerisinde dünyaya gelen bebeklerin isimlerini derlediği araştırmayı okuyucularına duyurdu. Haberlerde Muhammed isminin William'ı artık geride bırakarak en popüler isimlerden biri olduğu vurgulandı

21 Eylül 2017 Perşembe 12:19
İngiltere bunu konuşuyor: Muhammed, William’ı geçti
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İNGİLİZLER her yıl en popüler çocuk isimlerini haber yapmayı ve okumayı çok sever. Fakat bu yıl listede bir detay dikkat çekti. O da erkek isimlerinde en popüler 10 isim arasına giren Muhammed ismi oldu.

Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen erkek çocuklarının ismini analiz eden uzmanlar, Muhammed (Mohammad ve Mohammed şeklinde de olanlar dahil) isminin en popüler 10 isimden biri olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl çocuklara verilen en popüler 8. isim olan Muhammed böylelikle William’ı geçti. İngiltere’nin önde gelen haber platformlarından Independent, “Muhammed, William’ı geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl toplamda 3.908 erkek çocuğuna Muhammed isminin verildiğini söyleyen uzmanlar, “Muhammed ismi geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 35 basamak yükseldi” ifadesini kullandı.

Öte yandan araştırmaya göre Game of Thrones dizisindeki karakterlerden Arya isminin de popüler kız isimlerinden olduğu belirtilirken, “Ebeveynler çocuklarına bu ismin daha modern versiyonunu vererek Aria diyorlar. Luna ve Willow da yükselişte” yorumu yapıldı.

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