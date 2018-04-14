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İngiltere Başbakanı Theresa May de 'vur' emri verdi!

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesi hedeflerini vurmasına ilişkin, "Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu." dedi

İngiltere Başbakanı Theresa May de 'vur' emri verdi!

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesi hedeflerini vurmasına ilişkin, "Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu." dedi

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:45
İngiltere Başbakanı Theresa May de 'vur' emri verdi!
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MAY, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye'de rejime ait hedefleri  vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve  hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu  kullanmaktan caydırması için yetki verdim." ifadesini kullandı.

Rejimin, Duma bölgesinde 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah  saldırısında aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybetmesine  değinen May, şunları kaydetti:

"Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına  karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı  davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç  ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını  engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de  gereklidir."

"Diplomatik çabalar sonuçsuz kaldı"

Suriye'ye karşı mümkün olan her diplomatik yolu denediklerini belirten  May, bu çabaların sonuçsuz kaldığı söyledi.

Rusya'nın bu hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)  gündemine getirilen karar tasarısını veto ettiğini hatırlatan May, "Suriye  rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik  bir alternatif yoktu." diye konuştu.

May, bu harekatın bir iç savaşa müdahale  etmek ve rejim değiştirmek  anlamına gelmediğini belirtti.

Başbakan May, "Harekat, bölgede gerilimleri tırmandırmayacak  ve sivil  kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe  niteliğindedir." açıklamasını yaptı.

"Bu, kolay aldığım bir karar değil"

Harekatın amacının Suriye rejimini caydırmak olmasının yanı sıra  karşılığını görmeksizin kimyasal silah kullanabileceğine inanan başkalarına da  açık bir mesaj olduğunu vurgulayan May, "Bu, Başbakan olarak Silahlı  Kuvvetlerimizi muharebeye sürme konusundaki ilk kararım. Bu, kolay aldığım bir  karar değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Başka bir yolu tercih ederdik ancak bu kez başka bir yol yoktu."  diyen May, tarihin herkesin güvenliği için uluslararası toplumun küresel  kuralları ve standartları koruması gerektiğini öğrettiğini sözlerine ekledi.

İngiliz Savunma Bakanlığı: "Suriye'deki operasyonda  şu anda 4 Tornado uçağımız katıldı."

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Anahtar Kelimeler:
MayABDFransa
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