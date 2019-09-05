İngiltere Başbakanı'na kardeşinden "Osmanlı tokadı"

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olması nedeniyle "Osmanlı Torunu" olarak tanınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göreve gelmesinin ardından kardeşi Jo Johnson'ı devlet bakanlığı görevine atamıştı.

"AİLE SADAKATİ İLE MİLLİ MENFAAT ARASINDA HIRPALANDIM"

Son dakika gelişmesine göre bir diğer "Osmanlı Torunu" olan Jo Johnson "Aile sadakati ile milli menfaat arasında hırpalandım" diyerek görevini bıraktı.